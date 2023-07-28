İzmir'de 154 Bin Kırmızı ve Yeşil Reçeteye Tabi İlaç Ele Geçirildi, Şüpheli Tutuklandı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir evde yapılan baskında, 154 bin kırmızı ve yeşil reçeteye tabi ilaç ile ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İzmir'de bir evde 154 bin kırmızı ve yeşil reçeteye tabi ilaç ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karabağlar ilçesindeki bir evde çok miktarda uyuşturucu içerikli hap bulunduğu bilgi üzerine adrese baskın düzenledi.

Aramalarda 154 bin kırmızı ve yeşil reçeteye tabi sentetik ecza ile ruhsatsız tabanca ve 8 fişek ele geçirildi, U.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.