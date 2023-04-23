İZMİR'DE 15 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜNÜN KULLANDIĞI OTOMOBİL PARK HALİDENDEKİ TIR'A ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 3 YARALI

İZMİR'in Buca ilçesinde, 15 yaşındaki sürücü S.A'nın kullandığı otomobilin park halidendeki TIR'a çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Gediz Otokent C kapısı önünde meydana geldi. İddiaya göre, İsmail Sivri bulvarı 679/19 sokağa seyir halinde bulanan ehliyetsiz sürücü S.A. (15) yönetimindeki 34 JBY 42 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında parka halinde bulunan HB IB 355 yabancı plakalı TIR'a çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kaza yerine gelen polis ekipleri bulvarda çevre güvenliğini alırken, sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalede bulundu. Otomobilde yolcu konumunda bulun yaralılardan Şerife Önen'in (40) olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenirken, Hevra Öztürk (4) ile Pınar Öztürk'ün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılırken, kazada hafif yaralandığı öğrenilen sürücü S.A. tedavisinin ardından polis merkezine götürüldü. Hayatını kaybeden Şerife Önen'in cenazesi, savcının incelenemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.