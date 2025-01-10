İzmir'de 15 Yaşındaki Hacer Çağla Çetinalp'in Katili Yargılanıyor

(İZMİR) - İzmir Karabağlar'da bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Hacer Çağla Çetinalp'in katili 15 yaşındaki U.E.Y'nin, "ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası" istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşmasında sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Duruşmaya, 4 Mart günü devam edilecek.

Çetinalp'i 120 yerinden buçaklayarak öldürdüğü belirlenen sanığın, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı.

"Babalar günü hediyesi almış"

Sanığın 18 yaşından küçük olması nedeniyle kapalı yapılan duruşmada, sanığın savunması alındı. Sanığın sorgusunda, pişmanlık duymadığı ve cinayeti soğukkanlı şekilde gerçekleştirdiğini ifade ettiği, "Cinayetten sonra Hacer Çağla'nın telefonunu, kulaklığını, parasını da alarak hiçbir şey olmamış gibi babama babalar günü hediyesi almaya gittim, sonra da evet gittim" dediği öğrenildi.

Çetinalip'i 120 bıçak darbesiyle öldürdüğü bilerlenen ve ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılması istenen sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Sanığın yargılanmasına 4 Mart'ta devam edilecek.