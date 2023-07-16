İzmir'de 15 Temmuz etkinlikleri düzenlendi

İzmir'in Ödemiş ve Kiraz ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi. Ödemiş ve Kiraz'da yapılan programlarda konuşmalar, gösteriler ve kortej yürüyüşleri gerçekleştirildi.

İzmir'in Ödemiş ve Kiraz ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Saraçoğlu Stadı önünde düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Ödemiş Kaymakamı Fatih Aksoy, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'da, ülkeyi parçalamaya ve milli iradeyi yok etmeye çalışanlara karşı milletin zafer kazandığını vurguladı.

Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, 15 Temmuz'da milletin, ülkede gözü olanlarla işbirlikçileri bozguna uğrattığını söyledi.

Kur'an-ı Kerim okunan etkinlikte, çeşitli gösteriler de yapıldı.

Kiraz

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla, Kiraz Çok Programlı Anadolu Lisesi Bandosu eşliğinde ilçede kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Kiraz Şehit Birol Uysal Parkı'nda, program düzenlendi.

Kaymakam Onur Titiz, yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'un demokrasi ve bağımsızlık için verilen en şanlı mücadelelerinden biri olarak tarihe geçtiğini vurguladı.

Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar Kutlu ise 15 Temmuz'da milletin darbecilere karşı destan yazdığını ifade ederek, "Vatan ve hürriyet uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum." dedi.???????