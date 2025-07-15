İzmir'de 15 Temmuz etkinlikleri düzenlendi

İZMİR'de, ' 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' dolayısıyla Atatürk Meydanı'nda etkinlikler düzenlendi.

İzmir'de ' 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' dolayısıyla Atatürk Meydanı'nda tören düzenlendi. Törende; İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordusu Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu, AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Başkanvekili Altan İnanç, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ile AK Parti ve MHP milletvekilleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başlayan etkinlik, Kur'an-ı Kerim Tilaveti, ilahi ve kaside konseriyle devam etti. Program, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beştepe'den halka seslenişinin ekrana getirilmesi ile sürdü.

Etkinlikte konuşma yapan İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, "Öyle bir karanlık geceydi ki bu millet tarihinde böyle bir alçaklığı, böyle bir hainliği hiç yaşamamıştır" dedi.

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, "O gün ki, yurdumuz işgal edilmek istendi. İşgalciler, gözünü ülkemizin mevcudiyetine dikti. Recep Tayyip Erdoğan'a gönülden sevdalı bu milletin canına kast etti. 9 sene geçti. 9 yıl önce sizler yine bu meydandaydınız. Ama birileri bakın ne diyorlardı 15 Temmuz öncesi: 'Demokrasi sandıktan ibaret değildir' diyorlardı. Her şey sandıktan ibaret değildir diyorlardı. Peki 15 Temmuz gecesi bize bu nutukları atanlar neredeydi? Sandığı küçümseyenler neredeydi" diye konuştu.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ise "15 Temmuz gecesi planladıkları hain plan vaki olsaydı. Şayet güç yetirebilselerdi bu milletin evlatların, milli iradenin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizi yerler bir etmekten çekinmeyeceklerdi" dedi.

Saygılı, "Türkiye Yüzyılı'nın şafağının nöbetindeyiz. 15 Temmuz'da tuttuğumuz demokrasi nöbetine kıyamet sabahına kadar devam edeceğiz" diye konuştu.