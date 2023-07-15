İzmir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programları Düzenlendi
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İzmir'in Kemalpaşa ve Seferihisar ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen programlarda şehitler için mevlit okutuldu ve belgesel gösterildi.
İzmir'in Kemalpaşa ve Seferihisar ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla programlar düzenlendi.
Kemalpaşa Ferzent Bulum Lisesi'nde düzenlenen programa, Kaymakam Musa Sarı, Belediye Başkan Vekili Erhan Gönülbağı, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.
Programda öğrencilerin gösterilerin ardından 15 Temmuz 2016 tarihinde meydana gelen darbe girişimine ilişkin belgesel gösterildi.
İlçede bulunan şehit mezarları ziyaret edilmesinin ardından, şehit ve gaziler adına mevlit okutuldu.
Seferihisar
Seferihisar ilçesinde şehitlikte tören düzenlendi.
Törene Seferihisar Kaymakamı Mehmet Şerif Olçaş, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve vatandaşlar katıldı.
Şehitler için saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu ve dua edildi.
Seferihisar Ulu Camisi'nde, şehitler için mevlit okutuldu.