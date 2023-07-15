İzmir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programları Düzenlendi

İzmir'in Kemalpaşa ve Seferihisar ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen programlarda şehitler için mevlit okutuldu ve belgesel gösterildi.