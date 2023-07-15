İzmir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı Düzenlendi

İzmir Valiliği tarafından düzenlenen programda, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Programda yapılan konuşmalarda, 15 Temmuz'un Türkiye için bir milat olduğu vurgulandı ve hain darbe girişimiyle mücadele eden milletin cesareti övgüyle anlatıldı.

İzmir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.

İzmir Valiliği tarafından Konak Meydanı'nda düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Vali Yavuz Selim Köşger, programdaki açılış konuşmasında, 15 Temmuz 2016'nın Türkiye için bir milat olduğunu, o kara günde hain bir darbe girişimiyle karşı karşıya kalındığını anımsattı.

"Bu gözü dönmüş güruh, köprüleri, havalimanlarını, şanlı ordumuzun araç, gereç ve teçhizatlarını gasbederek, milletin uçaklarını, tanklarını, ağır silahlarını yine milletimize karşı kullanarak, hatta millet iradesinin tecelli ettiği Türkiye Büyük Millet Meclisimizi dahi bombalayarak, alçaklıkta sınır tanımamıştır. Asil ve cesur milletimiz Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına kulak vererek tereddüt etmeden sokakları, caddeleri, meydanları doldurmuş, sinesine doğrultulan tanklara, uçaklara, helikopterlere ve namlulara gövdelerini siper etmiştir." dedi.

Köşger, 15 Temmuz'un asla unutulmaması gerektiğini sözlerine ekledi.

"Bu devlet de millet de kendisine ortak kabul etmez"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da 15 Temmuz destanının 70'inci ve 100'üncü yılda da kutlanacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla 15 Temmuz 2016'da meydanların dolduğunu anımsatan Dağ, şöyle konuştu:

"Ben de o gün Adana'da bundan daha fazla kalabalıkla meydanlardaydım. Herkes meydanlara çıktı ve 15 Temmuz günü millet için bir şeref madalyasıdır. O gün FETÖ ayağa kalkmış olabilir ama bu ülkeye FETÖ'sünden PYD'sine, PKK'sından DAEŞ'ine her biri saldırı yaptı. Cumhurbaşkanı'mızın dediği gibi başaramadınız, başaramayacaksınız. Bir de şunu herkes bilsin. Bu devlet de millet de kendisine ortak kabul etmez. Ortak olmaya çalıştılar, millet cezasını verdi. Birileri de yine ortak olma derdiyle kendilerini dertlendirmesinler. Bu millet, bu devlet 2-3 bin yıldan beri var. Bundan sonra da var olmaya devam edecek. Hep birlikte bunun için çalışmaya devam edeceğiz."

Eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise 15 Temmuz'un bu vatan için gövdesini siper edenlerin günü olduğunu söyledi.

15 Temmuz'da FETÖ'nün tuzak kurduğunu belirten Kasapoğlu, "Onlar asıl planlayıcının Allah olduğunu unuttular. Rabbimizin inayetiyle o planları bozduk. FETÖ ihanet şebekesi ve onun işbirlikçileri içeride ve dışarıda bu milleti bölmek için bu bayrağı indirmek için gayret gösterdiler. Bu ülke gençlerinin, kadınlarının öncülüğünde 85 milyon, Cumhurbaşkanı'mızın liderliğiyle bu destanı yazdı." dedi.

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan da Türkiye'de 15 Temmuz'da büyük bir işgal girişimi yaşadığını kaydetti.

Yaşananları gençler olarak nesilden nesile aktaracaklarını ifade eden İnan, "Bu millete namlusunu çevirip 'vur' emri veren şeref yoksunlarıyla hesaplaşmamız hiçbir zaman bitmeyecek. O gece bu meydanda toplanan değerli İzmirliler, o gece darbeyi siz bastırdınız. Ülkemizi işgal girişiminden sizler kurtardınız. Yüce milletimiz gençleriyle, kadınlarıyla hep birlikte bayrağa, millete, devlete ve demokrasiye sahip çıktı." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Programa, AK Parti İzmir Milletvekilleri Yaşar Kırkpınar ve Mahmut Atilla Kaya, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu ve protokol üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.