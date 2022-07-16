İzmir'de 15 Temmuz anması (2)
Demirören Haber Ajansı - Halil İbrahim Karabıyık - Güncel
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TÜM CAMİLERDEN SELA OKUNDUİzmir'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anması programı kapsamında, saat 00.13'te kentteki tüm camilerden sela okundu.
TÜM CAMİLERDEN SELA OKUNDU
İzmir'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anması programı kapsamında, saat 00.13'te kentteki tüm camilerden sela okundu.
Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,
Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık - Güncel