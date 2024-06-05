İzmir'de 15 düzensiz göçmen kurtarıldı, 22 göçmen yakalandı
İzmir'in Çeşme ve Urla ilçeleri açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 15 düzensiz göçmen kurtarıldı, 22 göçmen ise yakalandı. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir'in Çeşme ve Urla ilçeleri açıklarında 15 düzensiz göçmen kurtarıldı, 22 göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 15 düzensiz göçmeni kurtardı.
Öte yandan ekipler, Urla açıklarında da fiber karinalı lastik botta 4'ü çocuk 22 düzensiz göçmeni yakaladı. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.