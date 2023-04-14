İzmir'de 147 milyon TL'lik suç örgütüne operasyon: 14 gözaltı

İzmir merkezli 4 ilde, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık gibi suçlardan kamuyu 147 milyon TL zarara uğrattıkları iddia edilen, aralarında hastane sahibi ve 9 doktorun da yer aldığı şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyonda, 14 kişi gözaltına alındı.

İZMİR merkezli 4 ilde, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Resmi belgede sahtecilik', 'Nitelikli dolandırıcılık' gibi suçlardan kamuyu 147 milyon TL zarara uğrattıkları iddia edilen, aralarında hastane sahibi ve 9 doktorun da yer aldığı şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyonda, 14 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesindeki Aliağa Mali Büro Amirliği ekipleri, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Resmi belgede sahtecilik', 'Nitelikli dolandırıcılık', '213 sayılı Vergi Usul Kanunu'na muhalefet' ve '3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'na muhalefet' suçlarını işledikleri belirlenen kişilerle ilgili harekete geçti. Bugün, İzmir merkezli İstanbul, Manisa ve Şırnak'ta, haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilere yönelik, eş zamanlı operasyon düzenlendi.