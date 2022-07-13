İZMİR'DE 143 GÖÇMEN YAKALANDI - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İZMİR'DE 143 GÖÇMEN YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
İZMİR'DE 143 GÖÇMEN YAKALANDI

İZMİR'in Menderes ilçesinde, kolluk kuvvetleri yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 143 göçmen ile 2 organizatörü yakaladı.

İZMİR'in Menderes ilçesinde, kolluk kuvvetleri yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 143 göçmen ile 2 organizatörü yakaladı.

Menderes ilçesinde bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisini edinen kolluk kuvvetleri, teknik ve fiziki takip başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında, Koru Koyu mevkiinden tekneye binen 105 göçmen ile organizatör olduğu değerlendirilen A.Y. ve C.K. isimli şüpheliler Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Öte yandan, yapılan çalışmalar kapsamında kolluk kuvvetlerince karada bulunan 38 göçmenin yakalandığı öğrenildi. Toplamda 143 göçmenin işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Organizatör oldukları şüphesi ile gözaltına alınan 2 şüphelinin de işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title