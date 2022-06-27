İzmir'de 14 parça tarihi eser ele geçirildi - Haberler

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İzmir'de 14 parça tarihi eser ele geçirildi

AA - Tezcan Ekizler - Güncel
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İzmir'de 14 parça tarihi eser ele geçirildi

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait 14 parça tarihi eser ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait 14 parça tarihi eser ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, bir aracı Cumhuriyet Mahallesi'nde durdurdu.

Araçtaki aramada Roma dönemine ait olduğu belirtilen 14 parça tarihi eser ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.G. ve Y.K, işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Tarihi eserler, İzmir Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

AA / Tezcan Ekizler - Güncel

Kemalpaşa Hisarcık İzmir Roma Güncel Haberler

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