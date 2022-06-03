İzmir'de 14 firari hükümlü yakalandı - Haberler

İzmir'de 14 firari hükümlü yakalandı İzmir'de jandarma ekipleri, kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 14 firari hükümlüyü yakaladı. İzmir'de jandarma ekipleri, kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 14 firari hükümlüyü yakaladı. İzmir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan hükümlüleri yakalamak için bir dizi operasyon düzenledi. Operasyonlarda çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan O.E, A.Y, E.Ç, C.G, Ç.A, N.A, M.Y, V.B, H.D, İ.K, H.S, M.U, E.S. ve K.K. yakalandı. Hükümlüler, işlemin ardından cezaevine gönderildi. AA / Mustafa Güngör - Güncel Münir Karaloğlu Jandarma İzmir Güncel Haberler

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