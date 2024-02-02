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İzmir'de 1383 kaçak göçmen ve 48 organizatör yakalandı

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İzmir'de jandarmanın yaptığı operasyonlarda 1383 kaçak göçmen ile 48 organizatör şüphelisi yakalandı. Tutuklanan organizatör sayısı 25 oldu.

İZMİR'de, jandarmanın il genelinde, geçen ocak ayı boyunca yaptığı operasyonlarda 1383 kaçak göçmen ile 48 organizatör şüphelisi yakalandı.İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen organizatör şüphelilerinden 25'i tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı tarafından 01 - 31 Ocak tarihleri arasında Düzensiz Göç ve Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele kapsamında çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda, 1383 düzensiz göçmen ile 48 organizatör yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen organizatörlerden 25'i tutuklanırken, 23'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca 20 araca el konuldu.(DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Göçmen Adliye Operasyon Kaçakçılık Politika Güncel Haberler

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