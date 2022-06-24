İzmir'de 138 şişe sahte içki ele geçirildi İzmir'in Kınık ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 138 şişe sahte içki ele geçirildi. İzmir'in Kınık ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 138 şişe sahte içki ele geçirildi. Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, E.S'nin (62) Kınık ilçesinde piyasaya sahte içki sürdüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından şüphelinin adresine operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada 138 şişe sahte bandrollü içki ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. AA / Şafak Yel - Güncel Hisarcık Kınık İzmir Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› İzmir'de 138 şişe sahte içki ele geçirildi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.