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İzmir'de 133 düzensiz göçmen yakalandı, 46 düzensiz göçmen kurtarıldı

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İzmir'in Seferihisar, Karaburun ve Dikili ilçeleri açıklarında 133 düzensiz göçmen yakalandı, Çeşme ilçesi açıklarında ise 46 düzensiz göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda toplamda 179 düzensiz göçmen yakalandı ve kurtarıldı.

İZMİR'in Seferihisar, Karaburun ve Dikili ilçeleri açıklarında 133 düzensiz göçmen yakalandı, Çeşme ilçesi açıklarında 46 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, önceki gün saat 05.45'te Seferihisar ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini aldı. Bölgeye giden ekipler, hareketli lastik botu durdurarak 15'i çocuk, 35 düzensiz göçmeni yakaladı. Aynı gün saat 12.30'da Karaburun ilçesi açıklarında, lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye harekete geçen ekipler, hareketli lastik botu durdurarak 26'sı çocuk, 40 düzensiz göçmeni yakaladı. Yine aynı gün Dikili ilçesinde saat 04.10, 05.05 ve 06.50'de Dikili ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Radarı ve Sahil Güvenlik Gemisi tarafından tespit edilen 2 farklı lastik bot ve 1 fiber karinalı bot durduruldu. Botlarda bulunan 15'i çocuk, 58 düzensiz göçmen ve yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 1 şüpheli de yakalandı.

Öte yandan, aynı gün saat 04.45'te Çeşme ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım çağrısında bulunması üzerine bölgeye giden sahil güvenlik ekipleri, 20'si çocuk 46 düzensiz göçmeni kurtardı.

Kıyıya çıkartılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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