İZMİR'DE 13 GÜNDE 315 KİŞİ UYUŞTURUCUDAN TUTUKLANDI

20 Mayıs arasında polis tarafından gerçekleştirilen 195 operasyonda, 315 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucuyla mücadele kapsamında, 7-20 Mayıs arasında 195 operasyon gerçekleştirdi. Ev ve iş yerinde yapılan aramalarda, 16 kilo 95 gram esrar-skank, 2 kilo 53 gram metamfetamin, 332 kök kenevir bitkisi, 338 adet ecstasy, 11 bin 360 adet sentetik ecza, çeşitli uyuşturucu türlerinden satışa hazır hale getirilmiş vaziyette bir miktar uyuşturucu madde, 16 adet hassas terazi, 10 adet tabanca, 4 adet tüfek, 149 adet tabanca/tüfek fişeği, suçtan elden edilen 393 bin 805 Türk lirası ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 384 şüpheli gözaltına alındı. Adliye sevk edilen şüphelilerden ise 315'i tutuklandı.