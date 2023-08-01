İzmir'de 13,5 Kilogram Kokain ve Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

İzmir'de polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 13,5 kilogram kokain ve çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Operasyonda ayrıca sentetik ecza, tabanca ve mermi ile büyük miktarda para da ele geçirildi.

İzmir'de polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 13,5 kilogram kokain ve çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri F.Y.B'nin Karşıyaka ilçesindeki evinde ve aracında uyuşturucu madde bulundurulduğu bilgisine ulaştı.

Narkotik köpeği "Rota" eşliğinde evde ve otomobilde yapılan aramalarda 13,5 kilogram kokain, 7 bin 731 uyuşturucu hap, 6 bin 272 yeşil reçeteye tabi sentetik ecza, 5 kilogram sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca, 793 tabanca mermisi, 30 uzun namlulu silah fişeği, 1 uyuşturucu madde baskılamasında kullanılan makine ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 540 bin 300 lira ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan F.Y.B, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan tutuklanan şüphelinin sokak satıcılarına uyuşturucu temin ettiği öne sürüldü.