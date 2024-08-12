İzmir'de 124 Kilo Esrar ve 350 Bin Adet Sentetik Ecza Hap Ele Geçirildi

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Doğu illerinden İzmir'e yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceğini belirledi. Teknik ve fiziki takibin ardından Buca ilçesindeki bir ev ve hafif ticari araca önceki gün eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 124 kilo esrar ile 350 bin adet sentetik ecza hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli, dün sevk edildiği adliyede tutuklandı.