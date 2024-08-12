İzmir'de 124 kilo esrar ve 350 bin adet sentetik ecza hap ele geçirildi

İZMİR'in Buca ilçesinde, polisin bir ev ve hafif ticari araçta yaptığı aramalarda toplam 124 kilo esrar, 350 bin adet sentetik ecza hap ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Doğu illerinden İzmir'e yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceğini belirledi. Teknik ve fiziki takibin ardından Buca ilçesindeki bir ev ve hafif ticari araca önceki gün eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 124 kilo esrar, 350 bin adet sentetik ecza hap ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 1 şüpheli, dün sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Haber: Kadir ÖZEN / İZMİR, DHA)