İzmir'de 12 göçmen kaçakçısı ile 89 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

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İzmir'de 12 göçmen kaçakçısı ile 89 düzensiz göçmen yakalandı

AA - Şafak Yel - Güncel
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İzmir'de 12 göçmen kaçakçısı ile 89 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Urla ilçesinde, göçmen kaçakçısı olduğu öne sürülen 12 şüpheli ile yasa dışı geçiş hazırlığındaki 89 düzensiz göçmen yakalandı.

İZMİR (AA) - İzmir'in Urla ilçesinde, göçmen kaçakçısı olduğu öne sürülen 12 şüpheli ile yasa dışı geçiş hazırlığındaki 89 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, Zeytinler Mahallesi'nde göçmen kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Jandarma İnsansız Hava Aracı (JİHA) desteğiyle, 24 Nisan'da operasyon düzenlendi. Operasyonda, Çılga Koyu açıklarında bir teknede bulunan ve göçmen kaçakçısı oldukları öne sürülen 12 zanlı yakalandı.

Aynı operasyon kapsamında Zeytinler Mahallesi'ndeki Teke Dağı mevkisinde dün arama çalışması yapan ekipler, Afganistan, Suriye, Irak ve İran uyruklu, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu, yasa dışı geçiş hazırlığındaki 89 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenlerin, adli ve idari işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edileceği bildirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin ise jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / Şafak Yel - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Göçmen, İzmir, Güncel, Haberler

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