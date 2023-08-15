İzmir'de 12 düzensiz göçmen kurtarıldı, 14 göçmen yakalandı

İzmir'in Seferihisar ve Çeşme ilçeleri açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 12 düzensiz göçmen kurtarıldı, 14 göçmen ise yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.