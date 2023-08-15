İzmir'de 12 düzensiz göçmen kurtarıldı, 14 göçmen yakalandı
Güncel Haberler
İzmir'in Seferihisar ve Çeşme ilçeleri açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 12 düzensiz göçmen kurtarıldı, 14 göçmen ise yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
İzmir'in Seferihisar ve Çeşme ilçeleri açıklarında 12 düzensiz göçmen kurtarıldı, 14 göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı internet sitesinde yer alan açıklamada, Çeşme açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu sevk edildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 12 düzensiz göçmeni kurtardı.
Seferihisar açıklarında da sahil güvenlik botu tarafından durdurulan hareketli lastik bottaki 14 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.