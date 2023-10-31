İzmir'de 117 Bin Adet Sentetik Ecza Maddesi Ele Geçirildi

İzmir'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 117 bin adet sentetik ecza maddesi olan uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İZMİR'de, polis ekiplerinin; diğer illerden kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisi edinmesi üzerine yaptığı operasyonda, 117 bin adet sentetik ecza maddesi olan uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli de gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu madde getirileceği yönde bilgi aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, konuya ilişkin 3 şüpheli hakkında teknik ve fiziki takip başlatttı. Yapılan detaylı çalışma sonrasında, Bornova ilçesindeki bir depoda uyuşturucu madde olduğunu tespit eden ekipler, depoya baskın düzenledi. Baskında 3 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramada ise kutular içerisine konulmuş 117 bin 250 adet sentetik ecza malzemesi olan uyuşturucu hap gele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. (DHA)