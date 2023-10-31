İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 117 bin 250 sentetik ecza ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

İzmir'de 117 Bin 250 Sentetik Ecza Ele Geçirildi

İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 117 bin 250 sentetik ecza ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Bornova ilçesindeki bir depoya operasyon düzenledi.

Aramada, 117 bin 250 sentetik ecza ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliden 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.