İzmir'de 116 düzensiz göçmen, Göç İdaresi'ne sevk edildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir'de 116 düzensiz göçmen, Göç İdaresi'ne sevk edildi

İzmir'de 116 düzensiz göçmen, Göç İdaresi'ne sevk edildi

Foça, Çeşme ve Dikili'de Yunanistan'dan Türk kara sularına geri itilen 84 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı, yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 32 düzensiz göçmen yakalandı.

 - Güncelleme:

Foça, Çeşme ve Dikili'de Yunanistan'dan Türk kara sularına geri itilen 84 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı, yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 32 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı sitesindeki açıklamaya göre, Foça açıklarında 27 Temmuz'da can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salı içerisindeki 39 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Aynı gün Çeşme açıklarında da geri itilen 45 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri Dikili açıklarında yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 32 düzensiz göçmeni de yakaladı.

Kurtarılan ve yakalanan toplam 116 düzensiz göçmen işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

AA / Zeynep Çelikkol - Güncel

Yunanistan Çeşme Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title