İzmir'de 11. Yargı Paketi Kapsamında Bin 318 Hükümlü Tahliye Edildi

(İZMİR) – 11. Yargı Paketi'nin yürürlüğe girmesinin ardından İzmir'de kapalı ve açık ceza infaz kurumlarında yapılan değerlendirmeler sonucu 349 hükümlü açık cezaevine ayrılırken, bin 318 hükümlü denetimli serbestlik kapsamında tahliye edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Başsavcı Vekili Aydoğan Sansak ve İzmir Adalet Komisyonu Başkanı Gökberk Sunal, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla İzmir Adliyesi Sosyal Tesisleri'nden bir araya geldi.

Toplantıda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başsavcı Yeldan, Bornova'da "kız öğrencileri ders saatlerinde okuldan çıkararak kendi evinde çalıştırdığı" iddiaları üzerine gözaltına alınan Mesleki Eğitim Merkezi'nde görev yapan öğretmen D.T. hakkında başlatılan "insan ticareti" soruşturmasına ilişkin, şunları kaydetti:

"Çocukların istekleri dışında çalıştırılması mevzuatımıza göre suç teşkil ediyor. Bununla ilgili çocukların ve ailelerinin iddiaları var. Hem çocukların beyanlarının güvenli şekilde adli görüşme odasında alınmasını sağlayacağız hem de iddiaları araştırıp yasal değerlendirmeyi yaparak gereğini yerine getireceğiz. Bununla ilgili işleyen bir süreç var. Şüpheli öğretmen şu anda gözaltında, soruşturma sürecimiz devam ediyor. İnsan ticareti dediğimiz suç, çocukların bir yerde çalıştırılması; bu dilencilik olabilir ya da başka bir işte zorla, istekleri dışında çalıştırılmaları şeklinde ortaya çıkabilir. Bu durum insan ticareti suçunu gündeme getiriyor. Tüm deliller toplandıktan sonra kesin bir değerlendirme yapılacak. İddialar, öğrencilerin ders saatlerinde okuldan alındığı yönünde. Bu kapsamda çocukların beyanlarının uzmanlar eşliğinde alınması yönünde çalışma yapacağız. Burada olan neyse, objektif gerçeklik üzerinden değerlendirme yapacağız ve yasal gereğini buna göre takdir edeceğiz."

İzmir Ekonomi Üniversitesi öğrencilerine ait kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde ele geçirilmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında üç kişinin gözaltına alınmasına ilişkin de bilgi veren Yeldan, şunları söyledi:

"Üç kişiyle ilgili gözaltı süresini uzattık. İzmir Ekonomi Üniversitesi'ndeki öğrencilerimizin kişisel verileri ele geçirilerek bir site üzerinden ifşa edilmişti. Hem bilişim sistemindeki verilerin ele geçirilmesi hem de kişisel verilerin izinsiz şekilde ifşa edilmesiyle ilgili soruşturmamız devam ediyor. Üç kişi gözaltında, gözaltı süresini bir gün daha uzattık. Şüpheliler arasında eski öğrenciler ve bağlantılı kişiler bulunuyor."

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle İzmir Barosu'na kayıtlı bir avukat hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmasına ilişkin de değerlendirmede bulunan Yeldan, şu ifadeleri kullandı:

"Avukatlık Kanunu gereğince avukatların tabi olduğu disiplin hükümleri var. Bunların başında reklam yasağı ve rekabet yasağı geliyor. Bunun dışında suç teşkil eden eylemlerle ilgili değerlendirmeler de devam ediyor. Hem baromuza bildirimde bulunduk hem de disiplin yönünden gereğinin takdir ve ifası için, ayrıca avukatlık mesleğiyle ilgili olarak bakanlıktan soruşturma izni talep ettik. Buna göre delilleri değerlendirip yasal gereğini takdir edeceğiz."

Başsavcı Vekili Aydoğan Sansak ise 11. Yargı Paketi kapsamında Şakran, Buca, Foça ve Urla'daki ceza infaz kurumlarına ilişkin bilgi verdi. Sansak, kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan 349 hükümlünün açık ceza infaz kurumuna ayrıldığını, bin 318 hükümlünün ise yasanın yürürlüğe girdiği 25 Aralık 2025 tarihinden sonra denetimli serbestlik kapsamında tahliye edildiğini açıkladı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2025 yılı çalışmaları...

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nda 31 Aralık 2025 itibarıyla toplam soruşturma dosyası sayısı 223 bin 397'ye ulaştı. 2025 yılı içerisinde yürütülen soruşturmalar sonucunda karar verilen dosya sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 5,1 artarak 197 bin 563 oldu. Dosya temizleme oranı ise yüzde 88,26 olarak kaydedildi. 2025 yılı boyunca Ağır Ceza Mahkemelerine 12 bin 615, Asliye Ceza Mahkemelerine 42 bin 332, Çocuk Mahkemelerine ise 2 bin 479 iddianame düzenlendi. Aynı dönemde 103 bin 211 dosyada kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi.

Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu verilerine göre; 2024 yılında 659 olan gözaltı sayısı 2025'te bin 881'e yükseldi. Aynı dönemde tutuklanan kişi sayısı 220'den 629'a çıktı. Sevk edilen kişi sayısı ise bin 383 olarak kaydedildi.

Kadına yönelik şiddet dosyaları öne çıktı

Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddet Suçları Soruşturma Bürosu'nda 2025 yılında 15 bin 691 evrak soruşturmaya kaydedildi, 12 bin 604 dosya karara bağlandı. Israrlı takip suçundan bin 647 dosyada işlem yapılırken, 97 şüpheli tutuklandı. Kadına karşı tehdit suçundan 3 bin 678 dosyada işlem tesis edilerek 52 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi. Kadına karşı kasten yaralama suçundan ise 4 bin 558 dosyada işlem yapıldı, 448 dosyada tutuklama kararı verildi.

Çocuk suçlarında yeni yapılandırma

Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu'nun 2025 yılında yeniden yapılandırıldığı, çocuklara ilişkin soruşturmalarda uzman savcılar tarafından hızlı ve bütüncül takip sistemine geçildiği bildirildi. Yıl içinde 8 bin 438 soruşturma açılırken, tutuklamaya sevk edilen 388 çocuktan 265'i tutuklandı.

Uyuşturucu suçlarında bin 691 tutuklama

Uyuşturucu Suçları Soruşturma Bürosu'nca 2025 yılında uyuşturucu ticareti suçundan 3 bin 515 dosya açıldı. Bu kapsamda 7 bin 20 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, bin 691 kişi tutuklandı. Uyuşturucu kullanımı nedeniyle 5 bin 329 kişi hakkında tedavi ve muayene tedbiri uygulandı.

Elektronik kelepçe uygulamasında artış

İzmir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü verilerine göre, 2024 yılında 47 yükümlüye uygulanan elektronik kelepçe sayısı 2025'te 578'e yükseldi. Mağdura yaklaşmama yükümlülüğü verilen dosya sayısı bin 247, tedavi ve muayene tedbirine tabi tutulan dosya sayısı ise bin 276 oldu.