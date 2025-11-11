İzmir'de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde 115 Bin Fidan Dikildi

İZMİR'de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde, 21 farklı lokasyonda 770 dekar alanda, 115 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Tarım Ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, her yıl 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde vatandaşlarla birlikte milyonlarca fidanı toprakla buluşturuyor. Bu yıl da 'Yeşil Vatan Seferberliği' temasıyla, Türkiye'de 81 ilde fidanları toprakla buluşturuldu. Yangınlarından en çok etkilenen illerden olan İzmir'de 2025 yılında çıkan 148 yangında 10 bin 639 hektar orman alanı etkilendi. İzmir'de ağaçlandırma gününde 21 farklı lokasyonda 770 dekar alanda, 115 bin fidan toprakla buluşturuldu. Menderes ilçesi Kısıkköy'de İzmir Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, AK Parti İzmir milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı ve Mahmut Atilla Kaya, İzmir Vali Yardımcısı Nusret Şahin ve kent protokolünün katılımıyla fidan dikim töreni düzenlendi. Tören esnasında yağmaya başlayan sağanak, toprağa dikilen fidanlara can suyu oldu.

'AĞAÇLANDIRMA SEFERBERLİĞİ ARTARAK DEVAM ETMEKTE'

Ekiplerle bölgede fidan dikimi yapan ve tohum eken İzmir Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, "11 Kasım 2019 tarihinde Cumhurbaşkanı'nın talimatları, Tarım ve Orman Bakanlığı himayelerinde, Orman Genel Müdürlüğü'nün koordinesinde ülkemizin dört bir köşesinde 7'den 77'ye tüm vatandaşların katılımıyla bir günde yaklaşık 13,8 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Cumhurbaşkanı tarafından ülkemizin orman varlığını artırmak, erozyonla mücadeleyi teşvik ederek toprak, su ve bitki arasında dengeyi yeniden inşa etmek, çevre değerlerini korumak, biyolojik çeşitliliği geliştirmek, daha yeşil bir Türkiye için 11 Kasım 2019'da Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan edildi. 2019 yılında 'Geleceğe Nefes' temasıyla başladığımız ağaçlandırma seferberliği artarak devam etmekte. İçerisinde bulunduğumuz bu alan 3 Temmuz 2025' Buca Zafer Mahallesi'nde çıkan orman yangınında etkilendi. Yangında etkilenen alanımız 1400 hektar. Bu yaz bölge müdürlüğümüzde ciddi yangınlar olmuş, alanlarımız etkilenmiştir. Yangından etkilenen diğer alanlarda ve burada ağaçlandırma faaliyetimiz devam etmektedir. Yağmur bugün bereketiyle yağdı, yağmurun bereketiyle dikeceğimiz fidanlar geleceğe nefes olur" dedi.

'İZMİR'İ TEKRAR AĞAÇLANDIRIYORUZ'

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya da konuşmasında, "Bugün yüzbinlerce fidanı toprakla buluşturacağız. Burası çocukluğumun geçtiği yerler, yangını gördüğümüzde yolların ağaçlarının ormanlarının gitmesi yüreğimizi paramparça etmişti. Bugün hem küresel iklim değişikliğiyle mücadelede hem de İzmir'i tekrar yeşillendirme ve ağaçlandırmayı hep birlikte gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

'CANLA BAŞLA ÇALIŞACAĞIZ'

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da "Yazın hava sıcaklığının en yüksek, nemin en düşük ve rüzgarın en hızlı olduğu dönemlerde bu sene İzmir'de çok yangın oldu. Bunun sonucunda içinde bulunduğumuz alan başta olmak üzere Seferihisar, Aliağa, Çeşme'de ve diğer tüm ilçelerde aynı seferberlik yapılıyor. Geleceğe nefes olacak, ormanların korunması için sizlerle beraber canla başla çalışacağız. Çok güzel bir kampanya başlatıldı, bundan sonra doğacak her çocuk için birer fidan ekiliyor. Türkiye milli ağaçlandırma seferberliğinde çok iyi bir noktaya geldi" dedi.

'EN KIYMETLİ VARLIĞIMIZ ORMANLARIMIZ VE ÇOCUKLARIMIZ'

İzmir Vali Yardımcısı Nusret Şahin de "Son nefesinde fidan dikmekle mükellef olan bir dinin mensuplarıyız. Bugün çok güzel bir iş yapıyoruz. Çocukluğumuzda ormanlar ne iş yapar deyince 'Bizi düşmandan korur' diye öğretirlerdi. Sadece düşmandan değil, her şeyden koruyor. Sağlığımızı, iklimimizi, sularımızı, çevremizi koruyor, onun için çok önemli. En kıymetli iki varlığımız ormanlarımız ve çocuklarımız" dedi.