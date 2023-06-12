İzmir'de 109 uyuşturucu operasyonunda 83 şüpheli tutuklandı

İZMİR'de, son 2 haftada polis tarafından düzenlenen 109 uyuşturucu operasyonunda 83 şüpheli tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında İzmir'de, 28 Mayıs- 10 Haziran tarihleri arasında 109 operasyon gerçekleştirdi. 156 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 5 kilo 146 gram esrar-skank, 9 kilo 216 gram metamfetamin, 929 gram sentetik kannabinoid, 419 kök kenevir,1403 adet ecstasy hap, 189 bin 357 adet sentetik ecza hap, 28 hassas terazi, 25 tabanca, 5 adet tüfek, 395 adet tabanca veya tüfek fişeği ile suçtan elden edilen 109 bin 744 TL ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 83 şüpheli ise tutuklandı.