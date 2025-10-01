İzmir'de 103 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı ve Yakalandı

İzmir'in Karaburun ilçesinde Yunanistan unsurlarınca geri itilen 31 düzensiz göçmen kurtarıldı, Dikili ve Çeşme ilçelerinde 72 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Karaburun ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bottaki 12'si çocuk 31 düzensiz göçmeni kurtardı.

Çeşme ve Dikili ilçelerinde de durdurulan hareketli lastik botlardaki 72 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.