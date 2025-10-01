Haberler

İzmir'de 103 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı ve Yakalandı

İzmir'in Karaburun ilçesinde Yunan unsurlarınca geri itilen 31 düzensiz göçmen kurtarılırken, Dikili ve Çeşme'de toplam 72 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik ekipleri, göçmenleri işlem sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim etti.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Güncel
