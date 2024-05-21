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İzmir'de 102 Bin 480 Adet Doldurulmuş Makaron Ele Geçirildi

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İzmir'in Karabağlar ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 102 bin 480 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi, 5 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 102 bin 480 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi, 5 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gazi Mahallesi'nde belirlenen bir ev ve eklentisine operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda 2 elektronik sigara doldurma makinesi, hava kompresörü, 370 adet bandrol, 102 bin 480 doldurulmuş makaron, 240 bin boş makaron ve 181 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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