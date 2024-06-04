İzmir'de 101 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Urla ve Çeşme ilçesi açıklarında durdurulan iki lastik bottaki 21'i çocuk 101 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Urla ve Çeşme açıklarında lastik botlarda düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bot ekibi sevk edildi.

Ekipler, durdurdukları iki lastik bottaki 21'i çocuk 101 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.