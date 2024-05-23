İzmir'de 10 Kilogram Esrar Ele Geçirildi
İzmir'in Bornova ilçesinde bir eve düzenlenen baskında 10 kilogram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İzmir'in Bornova ilçesinde bir eve düzenlenen baskında 10 kilogram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Bornova ilçesi Evka-3 Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu madde bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Jandarma, narkotik köpeği "Aysar" ile adrese düzenlediği baskında kurumaya bırakılmış 10 kilogram esrar ele geçirdi.
Evde bulunan bir şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, uyuşturucu madde ticareti suçundan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Ekiplerin olaya karışan bir şüpheliyi yakalama çalışmasının sürdüğü bildirildi.