İzmir'de reklam tabelası asmak için çıktıkları binadan düşerek ölen 2 işçiye ilişkin 2 şüpheli tutuklandı
İzmir'in Bayraklı ilçesinde reklam tabelası asmak için çıktıkları binanın 10'uncu katından düşerek hayatını kaybeden 2 işçinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan vinç sahibi ve operatör tutuklandı. Şüpheliler, adliyeye sevk edildikten sonra nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Olayda ağır yaralanan işçiler, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
İzmir'in Bayraklı ilçesinde 2 işçinin, reklam tabelası asmak için çıktıkları binanın 10'uncu katından zincirin kopması sonucu düşerek ölümüne ilişkin 2 şüpheli tutuklandı.
Gözaltına alınan vinç sahibi E.P. ile operatör F.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Şehit Fethi Sekin Caddesi'ndeki 15 katlı bir binanın 10'uncu katına dün tabela asmak için vinçle çıkan reklam ajansı çalışanı Halil Gül (34) ile Hüsnü Akan (35), vincin zincirinin kopması sonucu zemine düşmüştü. Ağır yaralanan Gül ve Akan, kaldırıldıkları hastanelerde müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.