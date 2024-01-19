İzmir'de reklam tabelası asmak için çıktıkları binadan düşerek ölen 2 işçiye ilişkin 2 şüpheli tutuklandı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde 2 işçinin, reklam tabelası asmak için çıktıkları binanın 10'uncu katından zincirin kopması sonucu düşerek ölümüne ilişkin 2 şüpheli tutuklandı.

Gözaltına alınan vinç sahibi E.P. ile operatör F.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şehit Fethi Sekin Caddesi'ndeki 15 katlı bir binanın 10'uncu katına dün tabela asmak için vinçle çıkan reklam ajansı çalışanı Halil Gül (34) ile Hüsnü Akan (35), vincin zincirinin kopması sonucu zemine düşmüştü. Ağır yaralanan Gül ve Akan, kaldırıldıkları hastanelerde müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.