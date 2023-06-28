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İzmir'de 10 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de 10 düzensiz göçmen yakalandı

Güncel Haberler

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Yunanistan tarafına geçiş yapmaya çalışan 10 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Yunanistan tarafına geçiş yapmaya çalışan 10 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında görevli mobil radarın, lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmeni tespit etmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi yönlendirildi.

Ekipler, lastik botta bulunan 10 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Güncel

Yunanistan Dikili İzmir Güncel Haberler

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