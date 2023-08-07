İzmir'de 10 Bin 190 Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı
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İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, 31 Temmuz-6 Ağustos tarihleri arasında kural ihlali yaptığı belirlenen 10 bin 190 sürücüye ceza uygulandı. Cezaların 4 bin 532'si Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından, 5 bin 658'i ise Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından kesildi. Denetimlerde en çok hız ihlali, park ihlali ve emniyet kemeri takmama gibi kural ihlalleri tespit edildi.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince 31 Temmuz-6 Ağustos tarihleri arasında kural ihlali yaptığı belirlenen 10 bin 190 sürücüye ceza uygulandı.
Cezaların 4 bin 532'sinin Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün, 5 bin 658'inin Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün sorumluluk alanında kesildiği belirtildi.
Denetimlerde en fazla cezanın hız ihlali, park ile emniyet kemeri takmamaktan uygulandığı da kaydedildi.