İzmir'de 10 Bin 190 Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, 31 Temmuz-6 Ağustos tarihleri arasında kural ihlali yaptığı belirlenen 10 bin 190 sürücüye ceza uygulandı. Cezaların 4 bin 532'si Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından, 5 bin 658'i ise Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından kesildi. Denetimlerde en çok hız ihlali, park ihlali ve emniyet kemeri takmama gibi kural ihlalleri tespit edildi.