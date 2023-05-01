İzmir'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

İzmir'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Gündoğdu Meydanı'nda kutlandı.

Basmane ve Cumhuriyet meydanları ile Alsancak Garı önünde bir araya gelen sendika temsilcileri, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti üyeleri, kortejler oluşturarak kutlama alanına yürüdü.

Gündoğdu Meydanı'nda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı ve Türk-İş İzmir 3. Bölge Temsilcisi Hayrettin Çakmak birer konuşma yaparak işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik etti.

Konuşmaların ardından sanatçı Suavi konser verdi.

Polis, geniş güvenlik önlemi aldı.