İzmir'de 1 Mayıs coşkusu (2)
Demirören Haber Ajansı - Tolga Tahçı - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
EDİP AKBAYRAM KONSER VERDİİzmir'de geniş güvenlik önlemlerinin alındığı Gündoğdu Meydanı'nda gerçekleşen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları kapsamında sanatçı Edip Akbayram sahneye çıktı.
İZMİR (DHA) - EDİP AKBAYRAM KONSER VERDİ
İzmir'de geniş güvenlik önlemlerinin alındığı Gündoğdu Meydanı'nda gerçekleşen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları kapsamında sanatçı Edip Akbayram sahneye çıktı. Akbayram, sevilen şarkılarını alanı dolduranlarla birlikte söyledi. Konserin ardından kutlama programı sona erdi, toplanan kalabalık dağıldı.Tolga TAHÇI / İZMİR,
Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Güncel