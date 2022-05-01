İzmir'de 1 Mayıs coşkusu (2) - Haberler

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İzmir'de 1 Mayıs coşkusu (2)

Demirören Haber Ajansı - Tolga Tahçı - Güncel
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İzmir'de 1 Mayıs coşkusu (2)

EDİP AKBAYRAM KONSER VERDİİzmir'de geniş güvenlik önlemlerinin alındığı Gündoğdu Meydanı'nda gerçekleşen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları kapsamında sanatçı Edip Akbayram sahneye çıktı.

İZMİR (DHA) - EDİP AKBAYRAM KONSER VERDİ

İzmir'de geniş güvenlik önlemlerinin alındığı Gündoğdu Meydanı'nda gerçekleşen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları kapsamında sanatçı Edip Akbayram sahneye çıktı. Akbayram, sevilen şarkılarını alanı dolduranlarla birlikte söyledi. Konserin ardından kutlama programı sona erdi,  toplanan kalabalık dağıldı.

Tolga TAHÇI / İZMİR,


Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Güncel

Gündoğdu Meydanı, Edip Akbayram, 1 Mayıs, İzmir, Güncel, Haberler

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