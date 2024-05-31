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İzmir'de 1 kişinin ölümü, 2 kişinin yaralanmasına ilişkin aranan şüpheli Manisa'da yakalandı

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İzmir'in Bayraklı ilçesinde, 22 Mayıs'ta 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili aranan şüpheli Manisa'nın Salihli ilçesinde gözaltına alındı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, 22 Mayıs'ta 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili aranan şüpheli Manisa'nın Salihli ilçesinde gözaltına alındı.

Salihli Jandarma Komutanlığı ekipleri, cinayet şüphelisi E.K'nin ilçede saklandığını tespit etti.

Düzenlenen operasyonla saklandığı yerde yakalanan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından İzmir Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerine teslim edildi.

Olay

Orgeneral Nafiz Gürman Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bir otomobil içinden, hareket halindeki motosiklette bulunan H.A. (32) ve Hüseyin Akgün'e tabancayla ateş açılmış, H.A. ve Aygün ile o sırada yolda yaya olarak ilerleyen 10 yaşındaki M.A.Ö. yaralanmıştı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Akgün hayatını kaybederken, polis olay yerinden plakasız otomobille kaçan E.K. (30) ve M.D'yi (27) yakalamak için çalışma başlatmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Bayraklı Salihli Manisa İzmir Güncel Haberler

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