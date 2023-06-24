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İzmir'de 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, zanlı tutuklandı

İzmir'de 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, zanlı tutuklandı

Güncel Haberler

İzmir'de düzenlenen operasyonda 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekipleri, kente diğer illerden uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde zanlı F.U'yu durdurup valizini arayan ekipler, 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirdi. Gözaltına alınan F.U. polisteki işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü. Cumhuriyet savcılığında sorgulanan zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İzmir'de düzenlenen operasyonda 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekipleri, kente diğer illerden uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde zanlı F.U'yu durdurup valizini arayan ekipler, 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan F.U. polisteki işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü.

Cumhuriyet savcılığında sorgulanan zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Güncel

Narkotik İzmir Güncel Haberler

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