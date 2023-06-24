İzmir'de 1 Kilo Metamfetaminle Yakalanan Şüpheli Tutuklandı
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İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde valizinde 1 kilo metamfetamin ile yakalanan F.U. tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada F.U.'nun uyuşturucu taşıdığı belirlendi.
İZMİR Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde, valizinde 1 kilo metamfetamin ile yakalanan F.U., tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde F.U.'nun uyuşturucu taşıdığı belirlendi. Yapılan operasyonda F.U.'nun valizinde 1 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan F.U., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.