İzmir'de 1 Kilo Metamfetaminle Yakalanan Şüpheli Tutuklandı

İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde valizinde 1 kilo metamfetamin ile yakalanan F.U. tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada F.U.'nun uyuşturucu taşıdığı belirlendi.