İzmir'de 1 Kilo 290 Metamfetaminle Yakalanan Şüpheli Tutuklandı

İzmir'de yapılan bir operasyonda, şehirlerarası otobüs terminalindeki bir şüphelinin çantasında 1 kilo 290 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli tutuklandı.

İZMİR'de, Ö.H., şehirlerarası otobüs terminalinde çantasında 1 kilo 290 metamfetaminle yakalandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, şehirlerarası otobüs terminalindeki bir şüphelinin çantasında uyuşturucu madde bulunduğu tespit edildi. Polis ekipleri, şüpheli Ö.H.'yi durdurdu. Ö.H.'nin çantasındaki aramada 1 kilo 290 metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.H., tutuklandı.