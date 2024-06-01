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İzmir'de 1,5 Tonluk Boğa 270 Bin Liraya Satıldı

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İzmir'in Gaziemir ilçesindeki kurban pazarına Adana'dan getirilen 1,5 tonluk 'Toros Kaplanı' isimli boğa, 270 bin liraya satıldı. Kurban pazarının en büyüğü olan boğanın sahibi Ramazan Dağgüllü (34), 'Boğamı pazara getirir getirmez hemen sattım, alana hayırlı olsun' dedi.

İZMİR'in Gaziemir ilçesindeki kurban pazarına Adana'dan getirilen 1,5 tonluk 'Toros Kaplanı' isimli boğa, 270 bin liraya satıldı. Kurban pazarının en büyüğü olan boğanın sahibi Ramazan Dağgüllü (34), "Boğamı pazara getirir getirmez hemen sattım, alana hayırlı olsun" dedi.

Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile İzmir'de kurulan hayvan pazarlarına, özellikle doğu illerinden kurbanlıklar getirildi. Dişi sığırlar 60 bin liradan başlayarak 120 bin liraya kadar, boğalar ise ortalama 60 ila 270 bin lira arasında alıcı buluyor. Küçükbaş ise 14 bin ila 20 bin lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor. Satıcılar, birçok kurbanlığın satıldığını belirterek alıcıları ellerini çabuk tutmaları için uyardı.Gaziemir ilçesinde kurulan hayvan pazarına getirilen 1,5 ton ağırlığındaki boğa en büyük kurbanlık oldu. Adana'dan getirilen 'Toros Kaplanı' adı boğanın sahibi Ramazan Dağgüllü (34), "Boğamı pazara getirir getirmez hemen 270 bin liraya sattım, alana hayırlı olsun. Evladımız gibi büyütüyoruz, yetiştiriyoruz. Satışlarımız çok iyi. 3 çadır hayvan getirmiştim. 2 çadır bitti, son 1 çadır kaldı" dedi.

'PAŞA' İSİMLİ BOĞA'DA SATILDI

Ağrı'dan İzmir'e getirilen 1 ton 280 kilogram ağırlığındaki 285 bin liraya satışa çıkardığı 'Paşa' isimli boğa için de kıran kırana pazarlık yaşandı. Hayvan sahibi Erdal Karakoç ile tekstil atölyesi sahibi Özgür Bekimkayan (32), tokalaşarak pazarlık yaptı. Pazarlık sonrası boğa 270 bin TL'ye satıldı.

Haber: Kadir ÖZEN - Kamera: Gökhan KILIÇ / İZMİR, DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Gaziemir Kurban Adana İzmir Ekonomi Güncel Haberler

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