İzmir'de 1,5 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi
İzmir'in Menderes ilçesinde düzenlenen operasyonda 1,5 kilogram uyuşturucu ve 25 bin 600 lira ele geçirildi. Operasyon sonucunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İzmir'in Menderes ilçesinde düzenlenen operasyonda 1,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda Menderes Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde düzenlenen operasyonda, 1,5 kilogram metamfetamin ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 25 bin 600 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.