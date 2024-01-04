İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Mutlu Tosun, Yılın Kareleri 2023 oylamasına katıldı

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Mutlu Tosun, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı.

Tosun, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan en etkileyici seçkideki 5 kategoride sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

"Deprem: Umut" adıyla oylamaya sunulan seçkiden Sergen Sezgin'in "116 saat sonra kurtarılan can" karesine oy veren Tosun, "Gazze: Kanıt" kategorisinden de Mustafa Hossana'nın "Kardeşe son dokunuş" fotoğrafını oyladı.

Çevre ve yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "İstanbul'da şimşekli gece", haber kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Dolunay ve Akıncı" fotoğraflarını seçen Tosun, spor kategorisinde ise Özgün Tiran'ın "Pehlivan adayları" ve Eren Bozkurt'un "Olimpik burgu" fotoğrafına oy verdi.

Anadolu Ajansının haberlerini ve fotoğraflarını her zaman takip ettiğini belirten Tosun, "AA, sadece Türkiye'de değil dünyada da teyitli ve güvenli haber veren bir haber ajansı. Bilgi kirliliğinin olduğu bir ortamda en güvenilir kaynak." ifadelerini kullandı.