İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Atanan Başsavcı Mustafa Balık İçin Veda Yemeği Düzenlendi

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) yaz kararnamesi ile İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili olarak atanan Manisa'nın Salihli ilçe Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık için veda yemeği düzenlendi. Yemeğe, ilçe yöneticileri ve kurum müdürleri katıldı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) yaz kararnamesi ile İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili olarak atanan Manisa'nın Salihli ilçe Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık için veda yemeği düzenlendi.

Yaklaşık 4 yıldır Salihli Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapan Mustafa Balık, HSK yaz kararnamesi ile İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili olarak atanırken, İlçe Jandarma Komutan Vekili olarak görev yapan Üsteğmen Sercan Karaçalı da Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanı olarak atandı. Başsavcı Balık ve Üsteğmen Karaçalı için Bizim Ev Sosyal Tesisleri'nde veda yemeği düzenlendi.

Veda yemeğinde Başsavcı Balık ve Üsteğmen Karaçalı'ya hediye ve plaket verilip, yeni görev yerinde başarılar dilendi.

Veda yemeğine Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, Belediye Başkanı Zeki Kayda, Başsavcı Mustafa Balık, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Sercan Karaçalı, İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, Belediye Başkan Yardımcıları Metin Durmaz, Mahmut Süreyya Karaoğlu, Serkan Sözer ile kurum müdürleri katıldı. - MANİSA