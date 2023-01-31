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İzmir Çinli Turistleri Çekmek İçin İlişkileri Geliştirmeyi Hedefliyor

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HABER: İzmir Çinli turistleri çekmek için ilişkileri geliştirmeyi hedefliyor ÇEKİM LİSTESİ: 1. İzmir'de çeşitli sokak manzaraları2. SES (İngilizce): TUNÇ SOYER, İzmir Belediye Başkanı HABERİN İÇERİĞİİzmir, daha fazla Çinli turist çekmek için Çin'deki şehirlerle ilişkilerini geliştirmek istiyor.

HABER: İzmir Çinli turistleri çekmek için ilişkileri geliştirmeyi hedefliyor

ÇEKİM LİSTESİ:

1. İzmir'de çeşitli sokak manzaraları

2. SES (İngilizce): TUNÇ SOYER, İzmir Belediye Başkanı

HABERİN İÇERİĞİ

İzmir, daha fazla Çinli turist çekmek için Çin'deki şehirlerle ilişkilerini geliştirmek istiyor.

Türkiye'nin üçüncü büyük şehri olan İzmir, Akdeniz'in en önemli liman kentlerinden biri.

SES (İngilizce): TUNÇ SOYER, İzmir Belediye Başkanı:

"Çin'de üç kardeş şehrimiz var. 2019 uluslararası fuarında Çin'i onur konuğu olarak davet ettik ve Chengdu heyetiyle, gelecek için pek çok fırsatı tartıştık. Şehirlerimiz arasındaki ilişkileri artırma hevesimizi ve azmimizi hala koruyoruz.

Ülkeler arasında barışın ve sürdürülebilir ilişkilerin gerçek güvencesinin halklar arası ilişkiler olduğuna yürekten inanıyoruz.

Turizm üzerinde çalışmamız gerektiğini de biliyorum. Her iki şehirden seyahat acentelerinin, şehirlerin insanlara sunduğu fırsatları görmeleri ve öğrenmeleri için karşılıklı gidiş gelişleri artırmasını konuştuk.

Chengdu heyetini İzmir'e davet edip seyahat acentelerinin imkanlarını tartışmak ve Çinli seyahat acentelerine İzmir'in turizm potansiyelinin zenginliğini göstermek zorundayız.

Potansiyeli biliyoruz, bu yüzden yapabiliriz. Chengdu'da bir İzmir Evi açmayı planlıyoruz. Bu da üç yıl önce planlandı ama maalesef pandemi nedeniyle durdurduk. Kaldığı yerden yeniden başlayacağız. Onlara da İzmir'de Chengdu ofisi vereceğiz, Chengdu'da da İzmir ofisi açacağız. Dolayısıyla bu ofisler birlikte çalışacak ve halklarımız için tüm fırsatları ve olasılıkları keşfedecek."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İzmir'den bildiriyor.(XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti turist İzmir Güncel Haberler

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