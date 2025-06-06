İzmir Çiğli'de Yangın Kontrol Altına Alındı

İzmir Çiğli'de Yangın Kontrol Altına Alındı
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İzmir'in Çiğli ilçesinde çıkan otluk ve ağaçlık alan yangını, orman ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 1 hektarlık alan zarar gördü, ancak yerleşim alanlarına sıçramadan kontrol altına alındı.

İzmir'in Çiğli ilçesinde otluk ve ağaçlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yakakent Mahallesi'ndeki otluk ve ağaçlık alanda bilinmeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına, 2 uçak, 2 helikopter, 5 arazöz, 2 su tankeri, 4 ilk müdahale aracı ve yangın işçileriyle müdahale edildi.

Ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu yangın, yerleşim alanlarına sıçramadan söndürüldü.

Yangında yaklaşık 1 hektarlık alan zarar gördü.

Bölgeye yakın noktada arıcılık yapan 62 yaşındaki Kamil Borazan, alevlerin 160 arı kovanına ulaşmadan kontrol altına alınmasında emeği geçen ekiplere teşekkür etti.

Borazan, iki çocuğunu arıcılıktan kazandığı gelirle okuttuğunu belirterek, şunları kaydetti:

"200 metre ileride 160 kovan arım var. Yangın uçakları hemen bölgeye geldi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğümüzün erken müdahalesi sonucu arı kovanlarım kurtuldu. Cansiparane çalışan orman işçilerimize teşekkür ederim. Yalnız kovanlarım değil, doğamız yanmasın."

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel
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