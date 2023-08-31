İzmir Çevre Yolu Bayraklı Tünelleri'nde Kamyonun Damperi İşaret Tabelalarını Düşürdü

İzmir Çevre Yolu Bayraklı Tünelleri'nde seyir halindeki kamyonun açılan damperi, ışıklı bilgilendirme tabelalarını düşürdü. Olay yerine sağlık, itfaiye, Karayolları ve polis ekipleri sevk edildi. Trafiğin bir süre kontrollü olarak tek şeritten sağlandığı kara yolu, ekiplerin çalışmasının ardından ulaşıma açıldı.