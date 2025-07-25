İzmir-Çeşme Otoyolu'nda Yangın Paniği

İzmir-Çeşme Otoyolu'nda Yangın Paniği
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İzmir-Çeşme Otoyolu'nda bir otomobilin alev alması sonucu yangın makilik alana sıçradı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etmek için bölgeye sevk edildi.

İZMİR- Çeşme Otoyolu'nda bir otomobilde çıkan yangın, makilik alana sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ediyor.

İzmir-Çeşme Otoyolu'nda İzmir yönüne giden otomobil, saat 11.30 sıralarında Güzelbahçe mevkisine geldiğinde alev aldı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle makilik alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Öte yandan, otomobilin alev alev yandığı anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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