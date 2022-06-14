İzmir-Çeşme Otoyolu'nda tuğla yüklü kamyon devrildi - Haberler

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İzmir-Çeşme Otoyolu'nda tuğla yüklü kamyon devrildi

AA - Mustafa Güngör - Güncel
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Devrilen kamyon Yola saçılan tuğlalar İşçilerin tuğlaları temizlemesi Kaza yerindeki ekipler İzmir-Çeşme Otoyolu'nda tuğla yüklü kamyon devrildi İZMİR - İzmir-Çeşme Otoyolu'nda, tuğla yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Devrilen kamyon

Yola saçılan tuğlalar

İşçilerin tuğlaları temizlemesi

Kaza yerindeki ekipler İzmir-Çeşme Otoyolu'nda tuğla yüklü kamyon devrildi

İZMİR - İzmir-Çeşme Otoyolu'nda, tuğla yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Y.K. idaresindeki 45 AHF 638 plakalı tuğla yüklü kamyon, İzmir-Çeşme Otoyolu İkiztepe Viyadüğü'nde kontrolden çıkarak yola devrildi.

Yaralanan Y.K, 112 Acil Sağlık ekiplerince Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yola saçılan tuğlalar nedeniyle otoyol, Çeşme istikametine ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri tuğlaların temizlenmesi için çalışma başlattı.

AA / Mustafa Güngör - Güncel

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